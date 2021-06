Cerimonia premiazione Concorso Sala da Te Solidale

Lunedì 31 maggio 2021 presso l’Aula Magna dell’ IIS “F.lli Taddia” sì è svolta la premiazione del Concorso Sala da te Solidale “Disabilità come ricchezza”, promosso dall’associazione Oltre Tutto e sostenuto dal Comitato Consorti del Rotary club di Cento. Le classi coinvolte sono state la 5G e 5H del settore Tecnico grafica e comunicazione, mentre i docenti che hanno seguito i ragazzi sono stati i professori Annunziata Trivisone, Tassinari Simone, Alessandro Ranieri e Annalisa Zuffi. Presente la commissione di valutazione al completo: la dirigente dott.ssa Elena Accorsi, Rossella Cristi ed Elena Pradelli per la Sala da Tè, Alessia Zucconi per il Comitato consorti Rotary Club Cento e le professoresse Maria Grazia Marvelli, Laura Sabrina Serra e Silvia Reatti. Prima di decretare i vincitori la commissione ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il lavoro svolto dagli alunni: la dirigente ha sottolineato come la diversità sia una risorsa e non un ostacolo, ed è importante che questa idea venga veicolata dalla scuola e dalle strutture del territorio. Alessia Zucconi, poi, ha elogiato tutti gli elaborati, apprezzati perché testimonianza tangibile della profondità con cui gli alunni hanno affrontato il tema dell’inclusione.

Alla fine sono stati svelati i nomi dei vincitori: al primo posto Colino Katrin di 5G, al secondo El Fidaoui Yussef e Saletti Lorenzo di 5G e al terzo posto El Kharfaoui Saliha e Pedaci Camilla di 5H.

A loro un premio in denaro finanziato dal Comitato Consorti Rotary club e, per tutti, la mostra degli elaborati che, come ricordato da Elena Pradelli, verrà realizzata in occasione dell’inaugurazione della Casa del Volontariato durante il settembre centese.