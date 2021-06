SCUOLA SICURA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PACINOTTI”

I lavori per la messa in sicurezza del fabbricato scolastico sito in via Pacinotti cominceranno lunedì 7 giugno.

L’Istituto Comprensivo n. 1, contenente la scuola dell’infanzia e l’asilo nido comunale, è stato oggetto di un finanziamento regionale per lavori di miglioramento sismico. Il progetto prevede interventi sulle strutture dell’intero corpo di fabbrica, mediante alleggerimento e rinforzo della copertura, con l’obiettivo di riduzione della vulnerabilità dell’edificio.

Saranno altresì sostituiti il manto di impermeabilizzazione e lo strato di coibentazione.

Il Sindaco Fabrizio Toselli, insieme all’assessore all’Istruzione Grazia Borgatti e il responsabile di servizio “Opere Pubbliche, Patrimonio, Mobilità” Andrea Curella, hanno incontrato lunedì scorso il dirigente scolastico Anna Tassinari, la referente di plesso Simona Bardasi e una delegazione di rappresentanti dei genitori.

‹‹ In poco tempo siamo riusciti ad allestire ambienti gradevoli e adeguati nelle scuole Carducci che ci accoglieranno ›› dichiara il dirigente scolastico Tassinari. Alle famiglie viene richiesto un sacrificio per poche settimane, ma il ritorno per i bambini nelle scuole a settembre avverrà in una scuola ‹‹ più bella e sicura, quindi ben venga l’inizio di questi lavori ››.

Le quattro sezioni della scuola dell’infanzia dell’istituto saranno trasferite presso le scuole Carducci, al fine di rendere il cantiere più sicuro e permettere agli alunni di concludere l’anno scolastico.

Durante il fine settimana (5 e 6 giugno) si svolgeranno le operazioni di trasferimento degli arredi delle quattro sezioni consentendo agli alunni di svolgere le attività didattiche e concludere regolarmente l’anno scolastico.