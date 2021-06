SOSPENSIONE TRAFFICO IN VIA CAMPAGNOLI DALLE ORE 9 ALLE 12

Su comunicazione dell’impresa esecutrice dei lavori di efficientamento energetico presso l’immobile sito in via Campagnoli 2 – via Cremonino 42, la Polizia Locale di Cento informa la cittadinanza della necessità di sospendere la circolazione stradale in via Campagnoli nella giornata di lunedì 7 Giugno 2021 dalle ore 9 alle ore 12.

All’altezza di via Accarisio, verrà segnalato un obbligo di svolta a dx e a sx, ad eccezione dei residenti di via Campagnoli e via Guercino nel tratto compreso tra via Accarisio e via Campagnoli, per poter raggiungere le rispettive abitazioni o garage.