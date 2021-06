Caffè in Rosa – VIII appuntamento – Lunedì 07/06 ore 14.00 con Terziario Donna Ferrara Confcommercio

Proseguono gli appuntamenti organizzati da Terziario Donna Ferrara di Confcommercio: Caffè in Rosa – questo il nome del progetto – vede lunedì prossimo (07/06) l’ottava puntata dedicata al tema della cura. Ospite del pomeriggio sarà Silvia Poiata titolare del salone estetico “Silviky” a Ferrara.

A moderare l’evento sarà Simona Salustro, Presidente provinciale di Terziario Donna Ferrara Confcommercio a partire dalle ore 14.00 con una durata di una quindicina di minuti. “Questa volta l’obiettivo del nostro incontro – entra nello specifico Elisabetta Gallani componente del Consiglio di Terziario Donna – è la cura con un focus specifico sulle malattie oncologiche ed in particolare sui trattamenti estetici lenitivi rispetto ai percorsi con effetti invasivi per debellare il tumore. La nostra ospite è infatti una delle pochissime in Italia ad avere la specializzazione di estetista oncologica ottenuta all’Istituto Europeo Oncologico di Milano. Una professionalità dove si mescolano competenze specifiche ed empatia nei confronti delle Donne in momenti particolari della loro vita e della loro identità” conclude la Gallani. Gli appuntamenti di Caffè in Rosa sono il lunedì sulla pagina Facebook @terziariodonnaferrara e sul canale Youtube di Ascom Confcommercio Ferrara – youtube.com/ascomfe

Silvia Poiata