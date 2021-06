ROTAZIONE DEL CAMPANILE DI RENO CENTESE: CHIUSURA VIABILITA’ PIAZZA E VIA CHIESA

Durante la giornata di domani, giovedì 10 giugno, tra le ore 13 e le 16 verranno effettuate le operazioni di rotazione del campanile della chiesa di Sant’Anna di Reno Centese, mediante martinetti idraulici controllati da una centralina computerizzata.

Tutta la struttura del campanile è stata messa in sicurezza ed è pronta a ruotare con precisione dalla posizione attuale a quella che il fusto presentava prima delle scosse di terremoto del 2012.

La Polizia Locale, su indicazione dell’impresa che opererà la movimentazione, ha provveduto con un’ordinanza alla chiusura della viabilità di Via Chiesa nel tratto compreso tra via della Posta e via Salvi, comprendendo dunque la via centrale e la piazza del paese, dalle ore 13 alle ore 16, al fine di eseguire in totale sicurezza i lavori.

Nella serata di ieri, 8 giugno, il Sindaco Fabrizio Toselli ha voluto incontrare i residenti delle zone limitrofe al campanile per comunicare la chiusura della via centrale e della piazza di Reno Centese e per rassicurarli sulla totale sicurezza di un intervento tanto “spettacolare” dal punto di vista ingegneristico quanto indispensabile per tutta la comunità.

Nelle fasi successive allo spostamento verranno ricostituite le strutture portanti in muratura ed il campanile sarà rinforzato tramite interventi strutturali sulle parti lesionate. Verranno altresì concluse opere di miglioramento sismico e di ripristino delle parti architettoniche.