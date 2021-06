CHIUSURA VIA DEL CURATO – LAVORI ROTATORIA

Su richiesta dell’azienda che sta effettuando i lavori sulla rotatoria di via del Curato, la Polizia Locale ha adottato un’ordinanza che prevede per alcune ore nella giornata di domani, 10 giugno e il giorno 11 giugno, nella fascia oraria dalle 8 alle 17, un divieto di circolazione (eccetto residenti e veicoli diretti alle proprie attività) in via del Curato nel tratto compreso tra via Bologna e via Modena. Questa ordinanza si è resa necessaria per permettere all’azienda di effettuare in totale sicurezza lavori a centro strada relativi alla costruzione della rotatoria, che si terranno precisamente al termine di via del Curato.

Si comunica inoltre che saranno previste ulteriori chiusure del medesimo tratto dal 12 giugno fino al termine dei lavori, e tali modifiche alla viabilità verranno comunicata almeno 48 ore prima, così da poterne dare massima diffusione ai residenti ed alle attività presenti in via del Curato.