Nella mattinata odierna i carabinieri della Stazione di Copparo, a coronamento di una prolungata indagine, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria estense un ventunenne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, riconoscendolo responsabile dell’incendio di diversi bidoni per la raccolta di rifiuti e di alcuni cestini, avvenuti in Via Volta di Copparo nella notte del 27 febbraio scorso. Il giovane dovrà rispondere del reato di danneggiamento seguito da incendio.

