DIALOGHI PER LA CITTA’: Serie di incontri culturali

“Un passo alla volta finalmente torniamo ad incontrarci, incrociare sguardi e scambiare opinioni”.

Una serie di incontri incentrati sulla cultura a tutto tondo che, come afferma Edoardo Accorsi, “si terranno in presenza, dopo tanto tempo”. La prima ieri sera alle ore 21.00 di fronte ad un centinaio di persone, nella bella cornice del Giardino dei Sensi e della biodiversità “Daniele Po”. Insieme a Lorenzo Lorenzini, storico dell’arte, si è parlato di come la cultura sia oggi diffusamente considerata un motore dello sviluppo urbano e sociale di una città. E di come il compito di un’istituzione pubblica sia quello di includerla in un contesto amministrativo in grado di valorizzarla. “Cento – sottolinea Accorsi – è una città ricca di risorse e soggetti culturali d’interesse e può essere un terreno fecondo per esperienze di valorizzazione e innovazione culturale. Queste esperienze devono però essere inserite all’interno di una progettualità culturale pensata e costruita, in accordo con i soggetti interessati e con l’intera cittadinanza”. Location azzeccatissima per la partenza di un ciclo di incontri su di un tema, come la cultura, che permea la vita di ognuno di noi e della quale dobbiamo saper cogliere il frutto dei secoli di arte e storia che hanno portato alla civiltà attuale.

Edoardo Accorsi e Lorenzo Lorenzini