PROCEDONO I LAVORI ALLA DELEGAZIONE DI CASUMARO: IL SINDACO TOSELLI “SODDIFAZIONE E RILANCIO PER CASUMARO”

Questa mattina il Sindaco Fabrizio Toselli ha visitato il cantiere per il ripristino della Delegazione di Casumaro. Lo stabile di Piazza Donatori di Sangue, reso inagibile dal terremoto del 2012, rappresenta un punto centrale della frazione e potrà tornare a breve a disposizione della cittadinanza.

Il Sindaco, accompagnato per l’occasione dal consigliere comunale del gruppo autonomo di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi e dalla ex-presidente della Consulta Civica di Casumaro Francesca Caldarone, ha incontrato l’architetto Mirandola per un confronto sullo stato dei lavori. L’architetto ha evidenziato alcune novità a livello strutturale, come la ristrutturazione completa della scala centrale e l’ampliamento degli spazi del piano terra che verranno destinati ad ambulatori medici. Lo stesso Mirandola conferma anche il rispetto dei tempi di termine dei lavori di cantiere, che dovrebbero terminare entro l’autunno.

Il Sindaco Toselli, il consigliere Guaraldi e Francesca Caldarone si ritengono pienamente soddisfatti sullo stato dei lavori del cantiere, evidenziando l’opportunità per Casumaro di ‹‹ottenere uno spazio di aggregazione sociale fondamentale per l’intera comunità e per i paesi limitrofi ››. Nel dettaglio, il Sindaco conferma la riorganizzazione interna degli spazi, che potranno ospitare nuovi servizi e associazioni: ambulatori medici e centro prelievi al piano terra; la Biblioteca “I. Ardizzoni”, il coro, la compagnia teatrale al primo e secondo piano.