247° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza

Bilancio operativo anno 2020

In data odierna si è celebrato, a Ferrara, il 247° Anniversario della Fondazione del Corpo.

La cerimonia, a carattere meramente interno, presieduta dal Comandante Provinciale,

Colonnello Cosimo d’Elia, è stata tenuta, in forma volutamente raccolta e improntata, anche

quest’anno, alla massima sobrietà, alla presenza dei Comandanti di Reparto, di una

rappresentanza dei militari in servizio e dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di

Ferrara.

Con l’occasione il Comandante Provinciale ha ringraziato i militari che, in questo quadro

estremamente delicato e incerto determinato dall’attuale stato emergenziale, in esecuzione

delle direttive dell’Organo di Vertice, hanno saputo adeguare l’attività di servizio in ragione

del mutato scenario economico e sociale che ha inciso profondamente, oltre che sul modo

quotidiano di comportarsi, vivere e lavorare di tutti i cittadini, anche sull’attività istituzionale

del Corpo.

L’anno 2020 è stato infatti caratterizzato da eventi inaspettati e drammatici, a seguito dei

quali la Guardia di Finanza ha dovuto necessariamente conformare i propri schemi operativi

e organizzativi, intervenendo in maniera mirata e selettiva sul contrasto agli illeciti nel

settore della spesa pubblica e a quelle condotte che, mettendo a rischio la legalità e la

trasparenza che devono connotare l’azione della Pubblica Amministrazione, pregiudicano la

corretta allocazione delle risorse, favorendo sprechi, truffe, malversazioni e indebite

percezioni, sottraendole a cittadini, imprese e professionisti in difficoltà.

Nel corso dell’anno 2020 la Guardia di Finanza di Ferrara ha eseguito circa n. 6.500

controlli volti ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché

n. 1.500 interventi ispettivi e n. 462 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e

contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale.

Tale importante impegno ha consentito di recuperare importanti risorse a sostegno delle

prospettive di rilancio e sviluppo economico del Paese.

