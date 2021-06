LIONS CLUB CENTO: Serata di chiusura al Golf Club Cento

“La decisione di incontrarci dopo i tanti mesi di blocco imposto dal corona virus è stata presa alla unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere avuto la conferma che la cena potrà svolgersi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza in vigore alla data dell’evento”, così il Presidente Gian Luca Cazzola. Il catering è affidato all’Hotel Europa di cui conosciamo serietà e dedizione. La location del Golf Club garantisce ampi spazi all’aperto che contribuiranno a migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza. In caso di maltempo avremo a disposizione le sale dell’Hotel Europa allestite nel rispetto delle norme. Avremo il grande piacere di ospitare la Past Governatrice Maria Giovanna Gibertoni che consegnerà il Melvin Jones al nostro socio Paolo Montanari e che presenzierà all’ingresso di due nuovi soci : Claudio Gallerani e Giovanni Sorrenti. La serata sarà accompagnata dal complesso musicale classico “Trio en Flor”, composto da violoncello, pianoforte e flauto, che eseguirà brani musicali di tango e di Astor Piazzolla. “Sarà una serata particolarmente intensa e piena – chiosa Cazzola -, il cui obiettivo principale è quello di avere il piacere di rivederci e di godere in sicurezza di quella convivialità che è elemento legante fondamentale per il nostro Club.”

