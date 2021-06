PIEVE DI CENTO: Grave incidente, due feriti, una donna elitrasportata al Maggiore

E’ di due feriti, di cui una donna trasportata al Maggiore di Bologna in eliambulanza, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto stamattina alle 10 sulla via Provinciale per Bologna, subito fuori dell’abitato di Pieve. Si tratta con ogni probabilità di un tamponamento violentissimo in prossimità di un attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico a chiamata. Sulla dinamica, comunque, si esprimeranno gli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi. A quanto sembra da una prima sommaria ricostruzione, sembra che una piccola utilitaria si fosse fermata in prossimità dell’attraversamento pedonale quando, da dietro, sarebbe sopraggiunto un furgone che ha tamponato violentemente la piccola vettura. Ad avere la peggio la donna che sedeva accanto al conducente, rimasto ferito lievemente. La donna, invece, è stata estratta dalla vettura e trasportata al Maggiore di Bologna con l’eliambulanza. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Cento e i volontari di San Pietro in Casale a supporto per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Fortemente rallentato il traffico sulla direttrice che conduce a Bologna. La donna elitrasportata in codice rosso non sarebbe comunque in pericolo di vita.