E’ stato assegnato lo scorso 27 giugno a Chiari, comune in provincia di Brescia, il riconoscimento di Marchio di Qualità per la microeditoria a Janus di Roberto Tira per Edizioni Freccia D’Oro.La cerimonia si è svolta a Villa Mazzotti..La Rassegna della Microeditoria Italiana è stata una tre giorni di cultura a tutto tondo che ha avuto per focus la produzione dei piccoli e medi editori italiani. L’evento è stato curato dall’Associazione Culturale l’Impronta, in collaborazione con il Comune di Chiari, con il patrocinio di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Provincia di Brescia. Le migliaia di visitatori delle passate edizioni testimoniano il successo crescente di un evento che, di anno in anno, incuriosisce sempre di piu’ il pubblico grazie alle proposte particolari, raffinate e di nicchia, che vengono offerte durante i tre giorni. Nel 2020 il ministro Franceschini ha insignito Chiari del titolo di Prima Capitale Italiana del Libro.

