CENTESE CALCIO. 5° compleanno sotto la guida di Alberto Fava

La Centese Calcio ha appena festeggiato il suo 5° compleanno sotto la guida di Alberto Fava, guardando al futuro e impegnata a riportare il team ad un livello superiore. “Una storica Centese Calcio, capace in pochissimi anni di ricreare un grande vivaio giovanile e di portare la squadra in Promozione – dicono la vice presidente Arianna Folchi e il consigliere e responsabile delle strutture Malcon Whittaker – una serata dove si è parlato anche di progetti, partendo dall’ampliamento necessario al Parco del reno, con nuovi campi e strutture, alla tanto richiesta sala polivalente allo stadio Bulgarelli che sarebbe utile per noi ma anche per le associazioni del territorio. Il progetto è fermo da anni nonostante i fondi della regione siano disponibili. La nostra richiesta è che venga realizzato al più presto per dare ulteriore impulso al movimento calcistico ma anche un luogo a tante altre realtà locali”. Intanto si sta lavorando per la squadra di Promozione e rafforzare ulteriormente il club. “Crescita e miglioramento, programmazione e competenza – hanno sottolineato i consiglieri Davide Martinelli e Alessandro Falzoni – dopo aver fatto la necessaria manutenzione allo Stadio e l’entrata in team del professionista Riccardo Cervellati che sta lavorando col gruppo raccogliendo già risultati positivi, l’obiettivo è dare soddisfazioni a tifosi, cittadini e territorio nei quali si identifica la Centese. “Auguri Centese Calcio, grande orgoglio della citta di Cento – chiude il presidente Alberto Fava – grazie a tutti i tifosi, appassionati e sponsor che continuano con tanta passione a starci vicino”

Nella foto: da sx Davide Martinelli, Malcom Whittaker, Riccardo Cervellati, Alberto Fava