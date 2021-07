RisorgiCento: “MALUCCELLI, I “RIBALTONI” VANNO SEGNALATI, CI MANCHEREBBE!”

Queste poche righe (bastano) per togliere una grande ingiustizia che si è creata nell’informazione locale in merito al dibattito pseudo-politico che ci attanaglia in questo canicolare periodo, specialmente dopo l’ultimo arrogante Consiglio Comunale.

L’ingiustizia che va dipanata è questa: nessuno si ricorda di citare in modo chiaro ed inequivocabile che se questa amministrazione sta ancora a galla è merito (?) anche del consigliere Enrico Maluccelli.

Non capiamo il perché di questa iniquità, perché non appaia mai un titolone a 4 colonne con una sua foto dove, con una doviziosa intervista, il Consigliere sassofonista ci spieghi perché ha optato per questa scelta. No, lo si lascia in disparte, lo si cita appena ma il merito principale per questo grande “cambio di passo” di Toselli si lascia solo a Contri, che così si prende tutti i meriti.

Allora lo facciamo noi di RisorgiCento caro Consigliere Maluccelli, vogliamo darle pari dignità perché il suo voto conta, eccome se conta, vogliamo che la gente lo sappia e si ricordi di lei e del suo “ribaltone”.

Speriamo di averle reso il merito che le aspetta.

Gruppo RisorgiCento