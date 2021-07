Giberti, Pettazzoni, Matlì e Mattarelli: “Inizia la consultazione pubblica per costruire assieme una Cento migliore”

Come promesso fin dalla prima conferenza stampa di un mese fa, inizia la consultazione popolare per allargare il dialogo anche a tutti i cittadini, chiamati ad esprimere le loro idee e la loro visione per una Cento migliore che si possa autodeterminare per i propri bisogni e necessità, slegati da imposizioni che vengono da Ferrara. Giberti, Pettazzoni, Matlì e Mattarelli, da venerdì 2 Luglio lanciano una serie di banchetti e ogni venerdì e sabato del mese, dalle ore 17 alle ore 19 saranno presenti in piazza Guercino per accogliere idee, pensieri ed opinioni. “Da diverse settimane stiamo incontrando tante persone accogliendo idee, proposte e progetti che stanno vedendo unirsi tante persone apparentemente diverse, che però hanno un unico e vero obiettivo: lavorare assieme su un progetto che rimetta Cento e tutti i centesi al centro delle scelte. Ai tanti che ce lo chiedono, rispondiamo che ad oggi non siamo un soggetto politico, ma rappresentiamo quella parte sana di chi è attivo politicamente, che vuole contribuire a veder realizzare progetti a beneficio di tutti i centesi”. La risposta che questo primo weekend di banchetti è stata molto positiva e “ricordiamo a chi verrà a trovarci per esprimere le proprie idee che è possibile esprimere segretamente il nome di un eventuale proprio candidato, in un’urna appositamente preparata. Al termine delle consultazioni con i vari soggetti che ci hanno chiesto di parlare e con i cittadini, decideremo quale sarà la modalità migliore per poter arrivare a realizzare questo sogno, perché è possibile essere uniti per Cento e noi ci crediamo fortemente”.

