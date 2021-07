APERTURA NUOVA SEDE DEL COMUNE DI VIA XXV APRILE: IL COMMENTO DEL SINDACO TOSELLI

Da oggi, lunedì 5 Luglio, gli uffici comunali di Anagrafe, Stato Civile e Ufficio Relazioni con il Pubblico sono operativi presso la nuova sede di via XXV Aprile 1, ex CUP a fianco del supermercato Coop.

Gli Uffici Elettorale e Statistica continuano ad operare nella sede di Renazzo; viene mantenuta inoltre una postazione dell’Anagrafe.

Entusiasta il Sindaco Toselli: ‹‹ Sono orgoglioso di aver riportato nel capoluogo alcuni servizi fondamentali offerti dal nostro Comune, come l’ufficio Anagrafe, Stato Civile e URP, che erano stati spostati dall’amministrazione precedente e che mancavano a Cento dal sisma del 2012; da oggi Cento avrà una sede nuova, con un parcheggio comodo e con spazi interni più ampi, sia per i dipendenti che per i cittadini, importante anche per il rispetto delle normative anti-covid, ››.

Il Sindaco rimarca la fondamentale collaborazione da parte di tutti i dipendenti del Comune di Cento: ‹‹ ringrazio personalmente tutti i dipendenti per l’impegno durante il trasloco e per la continuità di servizio offerta ai cittadini, ai quali chiediamo scusa per il temporaneo disagio; come ogni grande cambiamento, è importante guardare ai benefici futuri di un servizio che ritorna nel capoluogo rispetto a qualche inconveniente legato principalmente al trasloco e alla mole di documentazione presente in questi uffici ››.

Proprio in ottica futura, il Sindaco Toselli mette in evidenza la necessità di riaprire questi uffici nel capoluogo dopo anni di richieste da parte della cittadinanza, ma soprattutto la volontà di salvaguardare la sede di Renazzo e ‹‹ di aprire sedi anche nelle altre frazioni, tramite nuove assunzioni, per decentrare e avvicinare i servizi comunali anche ai cittadini più lontani dal capoluogo.››

Di seguito il link con tutte le informazioni sulla Rete Civica del Comune di Cento:

https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/relazioni-il-cittadino/trasloco-anagrafe-stato-civile-e-urp