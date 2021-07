RASSEGNA ESTIVA 2021: UN PRIMO BILANCIO

“Da parte mia e dell’amministrazione comunale va un ringraziamento sentito e doveroso ai commercianti del centro storico, che hanno risposto in maniera ottima e molto partecipe alla manifestazione Botteghe di Sera, e più in generale alla programmazione estiva messa in campo assieme alla Pro Loco di Cento e in collaborazione con la Fondazione Teatro Borgatti” – commenta l’assessore al commercio Simone Maccaferri.

Anche mercoledì scorso, centinaia di persone hanno animato il centro storico, con un buonissimo afflusso nelle ore serali, per partecipare agli spettacoli presenti nei punti di intrattenimento presso Piazzetta Cardinal Lambertini, l’area ex Bagni Pubblici e via Matteotti. Vicina al tutto esaurito durante tutte le serate anche la manifestazione Ristoranti in Piazza. Inoltre, nelle prime due serate circa un centinaio di visitatori ha ammirato la mostra sul Guercino e la sua Scuola presso la Pinacoteca di San Lorenzo.

“Questo risultato dimostra che la sinergia con il mondo del commercio è fondamentale per far vivere il centro storico cittadino, la scelta delle manifestazioni e delle attrazioni è stata infatti compiuta sulla base delle proposte pervenute dai rappresentanti delle attività commerciali centesi – commenta l’assessore Maccaferri.”

Una cornice perfetta per aprire i negozi, a maggior ragione ora che anche in Emilia Romagna è iniziato il periodo dei saldi estivi.

Queste le iniziative di mercoledì 7 Luglio: per l’iniziativa “Ristoranti sotto le stelle”, troverà spazio il debutto della “pizza a modo nostro” del Forno pasticceria Palladino. Il programma di “Botteghe di sera” prevede invece presso il Portico di San Pietro l’esibizione musicale di “Untrio”; presso il Piazzale di San Lorenz si terrà la Circus Night dalle 20.30 con attività per bambini e famiglie; infine presso il Caffè Italia, in Corso Guercino dalle ore 19.30 alle 21 il laboratorio per bambini “Go Green”: sulle tematiche del riciclo e della sostenibilità ambientale a cura della Fondazione Don Giovanni Zanandrea e Unogas Energia Spa.

“Ora stiamo cercando di aumentare ancora di più la promozione e la comunicazione di queste iniziative, per far sì che la manifestazione abbia sempre più successo – conclude Maccaferri”. Il tutto in attesa della sfilata delle auto storiche di Officina Ferrarese, programmato per Mercoledì 14 luglio.