Uglm soddisfatta della riposta delle istituzioni locali

Riguardo l’incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria del territorio Uglm, Fim, Fiom e Uilm e presenti all’interno del stabilimento ex: FCA VM, ora Stellantis spa, alle istituzioni locali avvenuto il 2 Luglio 21 presso la sede della Provincia di Ferrara nella splendida cornice del secolare Castello Estense con il Vice Presidente della Provincia di Ferrara Nicola Minarelli e il Sindaco di Cento Fabrizio Toselli, Comune della Provincia di Ferrara dove ha sede lo stabilimento Stellantis Spa: “Uglm è estremamente soddisfatta per il momento per come è andato l’incontro”. Riteniamo – evidenzia Marco Rabboni, Segretario Provinciale Uglm di Ferrara che il senso dell’incontro sia stato colto in pieno dalle istituzioni: prima di tutto ascoltare le preoccupazioni dei sindacati in questo particolare momento in cui si sta compiendo il passaggio di Fca Vm a Stellantis Spa …. Di grande attenzione la posizioni assunta dal Sindaco di Cento Fabrizio Toselli che si è reso da subito disponibile prendendo a cuore l’appello delle OO.SS e adoperandosi per trovare soluzioni alle evidenze sindacali per quello che può fare un’amministrazione comunale che si confronta con una multinazionale … Comunque, il Comune di Cento ha sempre collaborato e quello che poteva fare lo ha fatto per rendere lo stabilimento sempre più integrato con il territorio: ricordiamo la realizzazione dei passaggi pedonali sulla trafficata Via Ferrarese in corrispondenza dell’entrata dei lavoratori allo stabilimento e l’impegno di trovare soluzioni al problema dei parcheggi … L’impegno preso dalle istituzioni locali al fianco delle organizzazioni sindacali e senza dubbio apprezzabile e non si ferma qui: la richiesta d’incontro è già sul tavolo del Presidente della regione Emilia e Romagna Stefano Bonaccini …quello che si chiede – asserisce Rabboni – è un piano industriale chiaro e rapido che tenga conto possibilmente delle indicazioni dei territori, come, ci chiedono le 900 famiglie dei lavoratori dello stabilimento centese … Pertanto, anche noi di Uglmetalmeccanici Ferrara vogliamo fornire il nostro contributo di idea !