RISORGICENTO NON DEVE INDIVIDUARE NESSUN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, PERCHE’ HA GIA’ IL DOTT. FLAVIO TUZET !

Le afose giornate che ci attanagliano, dovrebbero rendere plausibile un momento di relax fra coni gelato e sogni di vacanze esotiche, ma se la politica tiene ancora banco è perché fare illazioni può aiutare a rendere meno noioso lo stare in mezzo a questa torrida calura.



L’ultima, l’apprendiamo dalla stampa provinciale, che cerca di creare alchemiche alleanze sulla base di algoritmi a noi poco chiari.



Per non aumentare il sudore, non entreremo nel merito dei possibili patti delle altre forze politiche, ma ci limiteremo alle presunte “prove di dialogo” che sarebbero in corso tra RisorgiCento ed esponenti di alcune civiche locali.

Senza voler fare chissà quali ragionamenti di opportunità politica, vorremmo fare notare che RisorgiCento ha già espresso il proprio candidato a sindaco e si tratta del Dott. Flavio Tuzet.

Lo abbiamo detto da tempo e senza i tanti tatticismi che le altre forze politiche stanno mettendo in campo.



Pertanto noi non “dobbiamo individuare” nessun candidato.



Se le altre liste e le altre forze politiche vogliono comunque confrontarsi con noi riconoscendoci quella “dignità politica” che abbiamo, sappiano che la nostra porta è sempre aperta.