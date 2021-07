Dopo la partenza di sabato scorso con una buona partecipazione di pubblico, stasera si replica con inizio alle 20.30. Dopo mesi e mesi di stop la Bocciofila Centese di via Ugo Bassi riparte alla grande con la mitica tombola che, negli anni, ha sempre intrattenuto migliaia di appassionati e, in questa ripartenza, si candida ad essere nuovamente punto di riferimento per gli amanti della tombola in buona compagnia.

