CENTO: Difende un esercente ma viene picchiato, responsabile denunciato dai Carabinieri

Oggi 12 luglio 2021, i Carabinieri della Stazione di Cento (Fe), a conclusione delle attività d’indagine scaturite dalla querela sporta da E.F.O. 31 enne marocchino, residente nell’aera centese, deferivano alla Procura della Repubblica di Ferrara, per minacce e lesioni personali M.E., 30 enne albanese, residente in zona, noto agli uffici di polizia. Qualche sera fa il marocchino si trovava all’interno dell’esercizio commerciale “zio donner kebab“, di via Matteotti, quando assisteva ad una aggressione nei confronti del suo connazionale titolare del negozio, ad opera dell’albanese. La parte offesa, decideva di intervenire in difesa del connazionale e di allontanare l’albanese ma quest’ultimo, per tutta risposta, se la prendeva anche col cliente che, prima minacciava, e poi picchiava. Dopo i fatti il malcapitato si recava presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino ove gli venivano refertate lesioni guaribili in otto giorni. Successivamente il marocchino formalizzava la querela negli uffici dell’Arma. Le indagini esperite dai militari, permettevano con testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza, di identificare l’aggressore nel 30 enne albanese, il quale veniva denunciato per i reati commessi.

