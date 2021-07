CENTO: Lite per motivi di viabilità, un denunciato per lesioni

Ieri 12 luglio 2021, i Carabinieri della Stazione di Cento (Fe), a seguito della querela sporta da F.S., 63 enne centese, ed al termine degli accertamenti di rito, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara, per lesioni personali Z.A., 29 enne bolognese, noto agli uffici di polizia. Il giovane lo scorso 9 luglio, mentre transitava a bordo della propria autovettura, nel comune di Cento, ingaggiava un’animata discussione con il denunciante per futili motivi di viabilità. I due automobilisti, scesi dai loro mezzi iniziavano a discutere verbalmente ma poi la disputa è diventata fisica, con Z.A. che colpiva il 63 enne con violenti pugni al volto. Il malcapitato si recava quindi presso il locale nosocomio ove venivano riscontrate lesioni al volto guaribili in 30 giorni, per questa ragione il centese si presentava poi presso la locale stazione dei Carabinieri per sporgere querela nei confronti dell’aggressore.

Navigazione articoli