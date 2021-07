IL SOGNO SI AVVERA: L’EX STUDENTESSA DELL’ISIT CENTO ASIA LANZI “VOLA” ALLE OLIMPIADI 2020

C’è tanta soddisfazione la partecipazione della ex studentessa Asia Lenzi alle Olimpiadi di Tokio 2020, dopo tante vittorie a livello nazionale ed internazionale in Europa, Brasile, Stati Uniti, Messico e oltre ancora.

Asia, in una lettera che scrisse per la nostra scuola, racconta tutta la sua storia “ ho iniziato a Skateare all’età di 6 anni, inizialmente praticavo snowboard con i miei genitori, poi un giorno mio padre che da ragazzino andava sullo skate mi ha fatto provare, e da allora non sono più scesa dalla tavola. All’età di 10 anni ho fatto la mia prima gara, ovviamente con soli ragazzi e nella mia categoria sono arrivata prima, allora ho cominciato a pensare di provarci veramente. Il mio sogno si è realizzato quando all’età di undici anni sono andata a Parigi dove ho disputato la mia prima gara nel campionato mondiale, classificandomi sesta nella categoria unica femminile, e a Praga sempre sesta nella stessa categoria. Mi sto allenando tantissimo per crescere e poter competere con le più forti ragazze del mondo per riuscire ad aggiudicarmi un posto nelle olimpiadi, sarebbe veramente un sogno che si avvera”.