CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEL CURATO Si comunica che da lunedì 19/07/2021 a mercoledì 21/07/2021 via del Curato sarà interrotta dalle 7.00 del mattino alle 19.00, per la posa di conglomerato bituminoso. La circolazione sarà sempre ripristinata in sicurezza alla sera. In fase di chiusura sarà come sempre posizionata tutta la segnaletica occorrente.

