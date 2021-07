FINALE EMILIA: Un motociclista di 25 anni è rimasto ferito in un incidente, elitrasportato in ospedale

Un motociclista di 25 anni è rimasto ferito, nel pomeriggio di oggi, nello scontro della sua moto Yamaha con una Peugeot 308. L’incidente è avvenuto alle 15.30, a Finale Emilia, lungo la provinciale 10 via Canalazzo Cascinetta, diramazione per Scortichino, poco prima del confine con la limitrofa provincia di Ferrara. Ferito ad una gamba, il motociclista è stato soccorso da auto medica e ambulanza oltre che dall’elicottero del 118. Conseguenze più lievi per il conducente della Peugeot. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco di San Felice che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e ripulito la sede stradale. fonte modenaindiretta.it

