SUL GRREN PASS: Il pensiero illuminato di un imprenditore dello Sport

“Lo dico di imprenditore del settore sportivo: preferisco dover controllare il green pass a chi si iscrive che tornare ad avere incertezze su metri quadri distanze e colori. Stabilite chi può e chi non può girare e muoversi e riaprite come prima. La libertà di non vaccinarsi non è superiore alla libertà di stare sicuri, la libertà di lavorare e fare sport in sicurezza è anche quella una necessità di molti”. E’ l’affermazione – tratta dal profilo FB di Davide Gilli, noto imprenditore del settore piscine – che condivido appieno e faccio mia. Lo sport è salute e non mi è chiaro il motivo per cui si continua a far pagare un prezzo così alto a chi gestisce gli impianti e a chi vorrebbe fare sport.

