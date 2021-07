CENTO: Truffa scoperta, denunciato dai Carabinieri

Ieri 23 luglio 2021, i Carabinieri della Stazione di Casumaro (Fe), alla conclusione delle indagini sviluppate a seguito della presentazione della querela da parte di una cittadina straniera C.D., 42 enne residente nel centese, identificavano e deferivano in stato di libertà per truffa, alla Procura della Repubblica di Ferrara, L.G., 19 enne campano. Il giovane, in data 19 mar 2021, con artifizi e raggiri, induceva la vittima ad effettuare un versamento di 418 euro a suo favore, a titolo di pagamento di una polizza assicurativa RC auto, in realtà inesistente, in quanto il ragazzo non aveva alcun titolo per stipulare contratti assicurativi di alcun genere. La donna, resasi conto solo successivamente di essere stata truffata, si presentava presso il Comando dell’Arma per formalizzare la querela e, a distanza di quattro mesi, i militari di Casumaro (Fe) riuscivano a risalire all’autore del reato, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria estense.

