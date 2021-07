DAL 6 AGOSTO sarà necessario esibire il Green Pass per accedere a: Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportiviMusei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; Sagre e fiere, convegni e congressi; Centri termali, parchi tematici e di divertimento; Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; Concorsi pubblici.Per informazioni 0532 899600

