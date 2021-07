All’ex CUP in via XXV Aprile n. 1/a, ove hanno sede l’Ufficio Anagrafe, lo Stato Civile e URP “mancano le condizioni di sicurezza”, la denuncia dei sindacati

Nel comune di Cento, non ci sono purtroppo solo problemi all’interno della Polizia

Locale, come denunciato appena una settimana fa. Ci sono altre criticità e stavolta

parliamo dell’edificio ex CUP in via XXV Aprile n. 1/a, ove hanno sede l’Ufficio

Anagrafe, lo Stato Civile e URP.

In particolare, i locali di cui stiamo parlando, sono stati inaugurati lo scorso 5 luglio,

con relativo trasferimento dei lavoratori e apertura al pubblico. Il problema dove sta?

L’edificio è stato ristrutturato ma attualmente NON è a norma di legge in materia di

sicurezza sul lavoro. È agghiacciante pensare che quotidianamente i locali vengano

frequentati da numerose persone e lo stabile si trovi in condizioni rischiose, specie

considerando che l’utenza comprende uno spettro molto vasto di persone, di diversa

età e con diverse esigenze.

Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta:

Mancanza di estintori e altri dispositivi antincendio;

Mancanza della cartografia indicante le vie di fuga dello stabile, l’ubicazione della

cassetta del pronto soccorso, estintori e la corrispondente segnaletica fissa a muro;

cassetta del pronto soccorso, estintori e la corrispondente segnaletica fissa a muro; Mancanza di rispetto delle norme covid anti-assembramento, a causa dell’assenza di

separatori tra sportelli anagrafe e sala d’attesa. Inoltre, in tal modo non viene

garantita la privacy agli utenti;

separatori tra sportelli anagrafe e sala d’attesa. Inoltre, in tal modo non viene garantita la privacy agli utenti; Assenza dei dispositivi di misurazione della temperatura verticali, cd. termoscanner

totem;

totem; Assenza del registro delle entrate/uscite per il monitoraggio degli accessi agli spazi;

Al piano terra, nello spazio dedicato all’archivio, mancano porte tagliafuoco e

impianto antincendio;

impianto antincendio; Il sistema di allarme, allo stato attuale, non prevede l’intervento di personale

qualificato in caso di attivazione;

qualificato in caso di attivazione; Assenza Segnaletica esterna e bandiere istituzionali per identificare il luogo.

Oltre alle problematiche evidenziate sopra, si fa presente che la situazione pericolante

è diffusa in varie altri sedi comunali (o spazi adibiti ad esse) in cui quotidianamente

convivono lavoratori e utenti, di diversa età e condizione fisica. Inoltre, per l’utenza

disabile, non tutte le sedi consentono l’accesso adeguato, poiché non sempre privo di

barriere architettoniche.

Per questi motivi, come FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e insieme alla RSU del comune

di Cento, abbiamo interpellato le istituzioni competenti in materia di prevenzione e

sicurezza sul lavoro per avere un pronto intervento: Ispettorato del Lavoro, Prefettura,

Vigili del Fuoco, INAIL e ASL.

Il nostro allarme vuole essere un input per un rapido intervento di messa in sicurezza

dei locali, per permettere a lavoratori e cittadini di accedere a un posto sicuro e

conforme alla normativa vigente.

Auspichiamo quanto prima che tutto torni in regola, per la sicurezza di tutti e tutte!

La RSU del Comune di Cento

FP CGIL – Marco Righi

FP CISL – Paolo De Santis

UIL FPL – Leonardo Uba