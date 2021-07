CENTO: Ancora guai per “Clyde”, altra denuncia dei Carabinieri

Ieri 27 luglio 2021, i Carabinieri della Stazione di Casumaro (Fe), a conclusione della attività d’indagine sul conto dell’indagato agli arresti domiciliari S.Y., 45 enne del luogo, ben noto agli uffici di polizia e conosciuto in pubblico come il “Clyde” centese, deferivano l’uomo in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per il reato di evasione. L’indagato, arrestato tempo fa per furti e rapine commessi nella zona, seppur ammesso ad alla misura extramuraria degli arresti domiciliari, negli ultimi tempi si è reso responsabile di ulteriori condotte illecite. I militari della locale stazione hanno infatti verificato che, nonostante l’obbligo di rimanere ristretto in casa, il centese si era allontanato dalla stessa in orario serale, senza disporre di un’autorizzazione della Autorità Giudiziaria, né aver comunicato l’allontanamento alle Forze di Polizia, per questo dovrà rispondere del reato di evasione.

