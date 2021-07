Sabato inaugura il Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata

Sabato 31 luglio, alle ore 10, verrà presentato ufficialmente al pubblico il nuovo deposito archeologico al Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata. Si tratta di un grande risultato per il nostro territorio, che per la prima volta avrà un luogo in cui si raccolgono e si studiano i materiali archeologici rinvenuti, tra i quali quelli della Terramara di Pilastri. Nell’occasione verranno presentati anche i risultati dei saggi di scavo promossi da Soprintendenza e Comune di Bondeno tra 2019 e 2020.

