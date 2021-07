GREEN PASS

Il Green pass diventerà obbligatorio dal 6 agosto, dai 12 anni in su, per le seguenti attività:

bar e ristoranti, ma solo per sedersi per la consumazione all’interno del locale (non al bancone)

musei, biblioteche, mostre e altri istituti culturali

palestre, piscine

cinema e teatri

stadi, eventi e competizioni sportive

concerti e spettacoli

fiere, sagre, convegni e congressi

centri termali, centri benessere, strutture sportive al chiuso e parchi divertimento

sale gioco, sale scommesse, casinò

strutture sanitarie e RSA

partecipazione a feste e ricevimenti

Il decreto legge anti-Covid non contiene norme sull’uso del Green pass per accedere ai mezzi di trasporto (aerei, treni, navi, autobus, tram e metropolitane)

Il certificato verde sarà valido già a partire da coloro che:

hanno ricevuto anche una sola dose di vaccino (e sarà valido 9 mesi)

si sono sottoposti a tampone nelle 48 ore precedenti

risultano guariti dal Covid da meno di sei mesi (e sarà valido 6 mesi)

Il Green pass si può richiedere e ottenere:- tramite il sito doc.gov.it- con l’app immuni o l’app IO- attraverso il fascicolo sanitario elettronico- chiedendo al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia

Il compito di verificare il possesso di idonea certificazione compete ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività per le quali è introdotto l’obbligo dei green pass

Definiti i nuovi criteri di valutazione del livello di rischio basati sulla percentuale dei posti letto occupati e delle terapie intensive:

10% terapie intensive e 15% ospedalizzazioni per la zona gialla

20% terapie intensive e 30% ospedalizzazioni per la zona arancione

30% terapie intensive e 40% ospedalizzazioni per la zona rossa

Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021