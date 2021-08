CENTO: Vuole suicidarsi per una delusione d’amore, salvata sul ponte dai Carabinieri

Questa notte 03 agosto 2021, alla centrale operativa 112 dei carabinieri i Cento (Fe) giungeva una chiamata da parte di una giovane donna straniera, residente nel centese, la quale voleva informare l’operatore di essere intenzionata a togliersi la vita a causa di una delusione amorosa. L’operatore, compresa la gravità della situazione, procedeva immediatamente a localizzare il cellulare della chiamante ed inviava una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile sul ponte nuovo di Cento, da dove proveniva il segnale dello smartphone, trattenendo in linea la ragazza in una lunga conservazione. La Gazzella dell’Arma raggiungeva la 28 enne straniera, mentre si trovava sul culmine del ponte, al telefono con l’operatore della centrale, pronta per compiere il gesto estremo. La giovane veniva soccorsa e poi affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti per l’emergenza, a seguito dell’attivazione della Centrale Operativa dei Carabinieri.

