CENTO: Porto abusivo di un coltello a serramanico e di manganello artigianale, denunciati

Ieri 02 agosto 2021, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cento (Fe), deferivano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, il diciottenne M.L., campano residente nell’area centese, e T.S., 35 enne bondenese, i quali la sera del primo agosto, a seguito di un controllo e di perquisizione personale, venivano trovati in possesso di armi ed oggetti atti all’offesa della persona, ed in particolare il primo di un coltello a serramanico di genere vietato, il secondo di un paletto in legno, forgiato per renderne agevole l’impugnatura. Gli oggetti venivano sottoposti a sequestro penale, ed i due uomini denunciati per porto abusivo d’armi.

