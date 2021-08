CREDEMHOLDING, APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2021. UTILE +78,4%

Il Consiglio di Amministrazione di Credemholding, società che al 30 giugno deteneva il 78,59%

del capitale di Credito Emiliano S.p.A., ha approvato in data odierna sotto la presidenza di Lucio

Igino Zanon di Valgiurata, i risultati del primo semestre 2021. La Società, in particolare, ha

registrato un utile netto consolidato pari a 107,4 milioni di euro, in crescita del 78,4% rispetto

a 60,2 milioni di euro a fine giugno 2020.

