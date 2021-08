IL SINDACO TOSELLI E FORZA ITALIA: GRAZIE A PICHETTO FRATIN PER IMPEGNO GOVERNO SU STABILIMENTO VM DI CENTO

Il giorno giovedì 5 Agosto il vice coordinatore regionale Aldo Marchese, il coordinatore provinciale Matteo Fornasini e il Sindaco di Cento Fabrizio Toselli hanno incontrato il vice Ministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin per sensibilizzarlo sulla questione dello stabilimento VM di Cento.

Il Vice Ministro Pichetto Fratin si è assunto l’impegno personale e quello del governo a puntare un faro sulla situazione centese e a monitorarla con primaria attenzione, impegnandosi a portarla al primo tavolo di governo disponibile.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Toselli, poiché il Vice Ministro ha deciso di venire a toccare con mano la situazione e ha chiesto di organizzare un incontro con i dipendenti per avere quante più informazioni possibili, e in questo modo poter rendere più efficace il suo supporto.

Si è quindi concordato di avviare e stabilire in maniera permanente un dialogo ed un canale di confronto diretto e costante tra il Vice Ministro, il Governo ed il Sindaco Toselli.

In particolare, lo stesso Toselli dichiara:

“mi ritengo soddisfatto e onorato della collaborazione da parte del Vice Ministro Pichetto Fratin, che ringrazio personalmente, e del Governo per la situazione del nostro stabilimento.

La possibilità di aprire un dialogo costante con i rappresentanti del Governo è un grande segnale per tutta la città nell’ottica di salvaguardare e supportare, prima di tutto, i dipendenti dello stabilimento VM ma più in generale tutto il tessuto economico centese.

Lo sviluppo economico del territorio e la tutela dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie sono priorità e punti fermi della nostra amministrazione fin dal primo giorno di insediamento.

La pandemia e la conseguente crisi economica hanno rafforzato ancora di più la convinzione di porre necessariamente tutela del lavoro e sviluppo dell’economia cittadina al centro del piano di ripartenza. Le istituzioni devono trovarsi al fianco delle imprese durante la difficile sfida che la pandemia ha posto davanti al nostro cammino e questo tavolo di confronto con il vice Ministro è perfettamente coerente con la nostra linea.”

Il primo cittadino di Cento ed il coordinatore di FI Fornasini hanno infine ringraziato il Vice Ministro Pichetto Fratin per la grande disponibilità e per gli impegni assunti e si sono dichiarati dunque molto soddisfatti.

Lo stabilimento centese è infatti di fondamentale importanza non solo per l’occupazione che garantisce (circa 900 lavoratori) ma anche per l’indotto che genera sull’economia del territorio.