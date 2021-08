È un centese, Emiliano Grandi, il creatore del nuovo brand di streetwear di lusso 0stentation

È nato il nuovo brand di streetwear di lusso 0stentation, la prima griffe al mondo che ha impresso su tutti i capi il loro prezzo. Creata da Emiliano Grandi, aka EmiG, a poche settimane dell’entrata sul mercato sta già spopolando sulla riviera romagnola.

0stentation lancia la promozione dedicata al green pass: coloro che hanno ricevuto La Certificazione verde COVID-19 possono richiedere un codice sconto del 50% per la linea Sins di 0stentation (promozione valida dall’8 al 31 agosto 2021 mandando la certificazione a info@0stentation.com). È uno dei primi brand a premiare chi fa il vaccino rendendo questa scelta un nuovo trend, perché, come dice il direttore creativo «Le persone vanno attratte verso qualcosa, non spinte». Nato a Cento di Ferrara nel 1970, Emiliano Grandi, fratello di Saverio Grandi (uno degli autori più importanti nella discografia italiana, ha scritto storici brani di tanti artisti da Vasco Rossi a Laura Pausini), entra nel mondo della moda con un’idea innovativa, figlia dei tempi che stiamo vivendo in cui sta crescendo una nuova voglia di affermarsi e distinguersi.

0stentation è un elemento unico di lusso e di riconoscibilità, chi entra nel mondo 0stentation non ha paura di farsi riconoscere, non ha paura di emergere.

Ogni cappello, felpa, borsa, bracciale, portachiavi e t-shirt ostenta il proprio costo in dollari facendo entrare gli acquirenti in un perimetro di esclusività, rispecchiando l’istinto di coloro che non hanno paura di sognare e non soffrono di vertigini guardando il mondo dall’alto.