Come sarà la mia Cento …

un mio personale pensiero per una città davvero da vivere, per uomini, donne, bambini, anziani e diversamente abili ….; un idea che lancio ai candidati a Sindaco di Cento: una pedonalizzazione generale con parcheggi attorno, bici a nolo e abbellimento di tutta l’area con panchine ovunque, fioriere e maggiore pulizia …. zero auto e tanto passeggio …. ci vorrebbe tempo per abituare le persone ma per me il centro (tutto e non solo le solite due vie) diventerebbe un parco commerciale a cielo aperto, pulito, senza rumori molesti di auto e moto ….. so bene che a molti non piace l’idea ma mi piace pensare che la città possa essere pedonale e non per fare ‘vasche’ in cerca di parcheggio. Poi, chiaramente, tutto il resto: manifestazioni, alleggerimento (vero e non di facciata) della tassazione per i locali ecc …… non temo le critiche .. è un messaggio trasversale ai candidati …. a voi la scelta tra una città per vivere e una per scorrazzare con le auto! Buona campagna elettorale a tutti …. seguite sempre areacentese.com e Obiettivo Cento!

