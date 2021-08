RisorgiCento: BUGIE MEGAGALATTICHE DI FERRAGOSTO DEL SINDACO TOSELLI

Il 14 agosto 2021 il Sindaco Toselli ha rilasciato un’intervista ad un giornale provinciale dove viene, ad un certo punto, scritto: “GIARDINO SISTEMATO …. è stato anche sistemato il giardino esterno che circonda la scuola, con lo sfalcio dell’erba e la potatura delle piante”. Questa dichiarazione è una FALSITA’ enorme e gratuita che offende il buon senso di ogni cittadino centese!!!

Guardate, infatti le foto che alleghiamo che documentano la situazione dell’area attorno alle scuole alla data dello stesso 14 agosto 2021! Non c’è traccia di erba! Tutt’intorno cumuli di detriti sporco e materiali abbandonati, una schifezza che smentisce al 1000% le bugie di Fabrizio Toselli!!!

Rimane solo da riflettere: con che faccia ha il coraggio di ricandidarsi uno che mente in modo tanto spudorato! E con che faccie supportano gli esponenti del centrodestra ferrarese uno che racconta balle megagalattiche come questa!!!!

Siamo certi che i centesi ne terranno conto ai primi di ottobre! per RisorgiCento

Dott Flavio Tuzet