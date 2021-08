NUOTO: l’atleta di Acquatime Sara Marisaldi qualificata nello stile libero sia nelle distanze veloci dei 50 e dei 100 metri

Dal 4 all’11 agosto di sono disputati nel Foro Italiano di Roma i Campionati Italiani di Categoria, ai quali avevano accesso i 30 migliori crono in Italia per ciascuna categoria.

Organizzata con stringenti regole Anti-Covid, la manifestazione aveva 4 sessioni a serie ciascuna giornata e la nostra atleta Sara Marisaldi è riuscita a qualificarsi nello stile libero sia nelle distanze veloci dei 50 e dei 100 che nei 200 stile libero con i quali non ha ancora maturato tanta confidenza.

Il programma è iniziato con i 100 stile libero nei quali Sara si è piazzata 10° con il suo miglio crono stagionale di 57”98 nuotato dalla corsia laterale, sono seguiti i 200 stile libero che purtroppo non sono andati altrettanto bene, ma si è chiuso con un ottimo 11° posto nei 50 stile libero con il secondo miglior tempo nuotato in questa stagione 26”91 a soli 2 decimi dal suo primato personale.

Complimenti a Sara e allo staff tecnico e grazie al Circolo Nuoto UISP Bologna, società partner in questa spedizione.

