PISTA ARGILE – MASCARINO. È REALTÀ!

In questo periodo si stanno realizzando i lavori del primo stralcio della pista, grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna (100 mila euro) e del Comune(50 mila euro). Ma la notiziona è un’altra Il Comune di Castello d’Argile ne otterrà ben 800mila per completarla. “In questi mesi abbiamo lavorato in silenzio per farci trovare pronti ad ogni possibilità. Non ci siamo scoraggiati davanti alle delusioni ed oggi festeggiamo un grandissimo risultato, atteso da tanti anni. Il nostro Comune ha partecipato, insieme agli altri sette dell’Unione Reno Galliera, ad un bando nazionale sulla qualità dell’abitare( #PINQuA), risultando primi nell’area metropolitana di Bologna”. Premiate la capacità progettuale e la condivisione di obiettivi con gli altri Comuni. “Entro la fine del mandato amministrativo il sogno diventerà realtà. Ora, con impegno per la realizzazione di altri obiettivi. “

Navigazione articoli