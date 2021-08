TIENI IN FORMA IL TUO CUORE: Un progetto innovativo e unico in Italia per la prevenzione cardiovascolare

Un progetto innovativo e unico in Italia per la prevenzione cardiovascolare che porterà in molte piazze della Regione due Cliniche Mobili per la valutazione del rischio cardiovascolare dei cittadini. Senza alcuna prenotazione prenderemo in carico come prevenzione migliaia di cittadini, assicurando una valutazione del rischio personalizzata. Ricordiamo che le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di decesso in Italia e in Emilia-Romagna e che il 23.5% della spesa farmaceutica è composta da farmaci del sistema cardiovascolare. I professionisti cardiologi, insieme ai medici del territorio e alle associazioni di volontariato, garantiranno ai cittadini una valutazione del rischio attraverso la determinazione dell’assetto lipidico e glucidico, con un semplice pungidito, la rilevazione dei principali dei principali parametri vitali (pressione arteriosa ed indice di massa corporea), uno screening non invasivo ed innovativo per riconoscere la fibrillazione atriale, molto spesso asintomatica. Un progetto che rappresenta un cambio di passo per le politiche di prevenzione.

Navigazione articoli