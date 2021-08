Sempre nella giornata di ieri, la Stazione Carabinieri di Terre del Reno (FE), a termine di articolata attività investigativa, ha denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato M.M., 21enne bolognese, resosi autore, lo scorso luglio e nella prima decade del corrente mese, di tre furti perpetrati all’interno di un supermercato di Poggio Renatico (FE), nel corso dei quali ha asportato vari alcolici per un valore complessivo di 200,00 euro.

