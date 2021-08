RisorgiCento smentisce le parole di Mohusan Amin: “Il candidato Flavio Tuzet e “RisorgiCento” non sono MAI stati contattati e non c’è stato nessun incontro con il Sig. Mohusan Amin”

Oggi 21 agosto 2021 sulla stampa provinciale ed in alcuni siti Web viene riportata la notizia che il Sig. Mohusan Amin si candida nella lista del sindaco uscente Toselli, e nel comunicato viene affermato testualmente: “…abbiamo incontrato tutti i candidati … Ci siamo confrontati su progetti, programmi e prospettive e temi principali da affrontare subito. Con tutti i candidati c’è stato ottimo dialogo e confronto”. Queste affermazioni sono completamente FALSE e non corrispondono minimamente alla realtà dei fatti!!!

Il candidato Flavio Tuzet e “RisorgiCento” non sono MAI stati contattati e non c’è stato nessun incontro con il Sig. Mohusan Amin o suoi sostenitori, non c’è stato nessun confronto sulle tematiche di cui Amin scrive nel suo comunicato!

Non abbiamo pregiudiziali nei confronti di nessuno e tanto meno nei confronti di Amin con il quale non siamo mai entrati in contatto o incontrati! Vogliamo solo che si dicano cose vere e non inventate.

Non vogliamo polemizzare con nessuno o sollevare inutili diatribe: Amin si candida con chi vuole (e con chi lo prende…) ma non si dica che ci hanno contattato e si sono incontrati con noi perché CIO’ NON E’ VERO, ED AI CENTESI VA DETTA LA VERITA’ e non cose inventate di sana pianta.