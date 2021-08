VIA SANTA LIBERATA “La riqualificazione di Via Santa Liberata permetterà di migliorare la mobilità sostenibile”

La riqualificazione di Via Santa Liberata permetterà di migliorare la mobilità sostenibile attraverso la creazione di una pista ciclabile bidirezionale che collegherà l’incrocio di Via Bologna con la Rocca e le scuole Pascoli.

L’obiettivo di questo intervento è quello di rigenerare una delle porte di accesso al Centro storico, collegando diversi punti di aggregazione grazie alla nuova rotonda attraverso una nuova pista ciclabile, garantendo Maggiore sicurezza, decoro e collegamenti per migliorare la viabilità sostenibile verso il Centro storico.

Verrà inoltre resa più funzionale la viabilità per le utenze più deboli, la riqualificazione infatti prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’allargamento dei marciapiedi per consentire il passaggio di disabili in carrozzina, la creazione di parcheggi per disabili con diretto accesso ai marciapiedi con rampe di accesso idonee, e la creazione di attraversamenti pedonali protetti. Infine la riqualificazione garantirà una maggiore sicurezza in quanto verrà limitata la velocità degli autoveicoli attraverso il restringimento delle carreggiate, verrà data continuità ad entrambi i marciapiedi per consentire ai pedoni di percorrere il tratto di strada da e per la rocca senza dover attraversare la via, e verranno delimitati chiaramente gli stalli di sosta, oggi non regolati, prevedendo anche stalli dedicati ai motocicli. Via Santa Liberata continuerà a rimanere sede alternativa del mercato settimanale.

Il gruppo consiliare Cento Civica- Idea In Comune

