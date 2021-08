SITUAZIONE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE A VOGHIERA

Dal 23 agosto prossimo, a seguito del pensionamento di un Medico di Medicina Generale di Voghiera, i suoi assistiti dovranno scegliere un nuovo Medico di Famiglia.

I pazienti del medico che andrà in pensione stanno ricevendo, dunque, una comunicazione con le relative modalità operative per scegliere un nuovo dottore.





Come di consueto l’Azienda si è tempestivamente attivata con le procedure necessarie per cercare di sostituire il professionista, considerando anche la recettività dei Medici di Medicina Generale già presente sul territorio.

Il Direttore del Distretto Sanitario Centro–Nord dell’ Azienda USL di Ferrara, Marco Sandri, successivamente a confronto con la Direzione del Dipartimento Cure Primarie, assicura comunque che l’Azienda sta cercando di ricorrere ad ogni soluzione possibile per evitare al massimo i disagi agli assistiti direttamente interessati.

A questo proposito va ricordato che la carenza di medici, sia del territorio che ospedalieri, contraddistingue purtroppo ormai da tempo la realtà sanitaria dell’intero Paese e per affrontare queste problematiche sono in corso valutazioni e ipotesi di soluzioni.

Per il momento si cerca di affrontare al meglio possibile la situazione, per risolvere e per prevenire le eventuali criticità che di volta in volta possono presentarsi.