PIEVE DI CENTO: il 23 settembre presentazione del progetto di riqualificazione della nuova scuola primaria di via Kennedy

La cittadinanza è invitata Giovedì 23 settembre 2021, ore 21.00, all’incontro pubblico di presentazione del progetto di riqualificazione della nuova scuola primaria di via Kennedy presso l’auditorium de “Le Scuole”, nuova biblioteca-pinacoteca di Pieve di Cento, in via Rizzoli 2.Saranno presenti i progettisti e una rappresentanza del Comune tra cui il sindaco Luca Borsari, il vicesindaco e assessore alla scuola Angelo Zannarini e la consigliera Gretel Fini. Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento dal ministero, intende consegnare ai nostri bambini e al futuro della nostra comunità una scuola rinnovata, bella, accessibile e sicura. L’incontro è aperto a tutti previa presentazione del Green Pass.

Navigazione articoli