Lunedì 23 agosto, dopo la pausa estiva, riapre la biblioteca di Renazzo, con una importante novità: la mostra di giocattoli e di fumetti allestita dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici diventa “esposizione permanente”.”Questo ci permetterà – tiene a precisare il curatore Marco Cevolani – di poter avere con il tempo un maggior numero di articoli da esporre e grazie ai contatti con diversi collezionisti sparsi in tutto il mondo speriamo di avere presto anche diversi pezzi pregiati come alcune action figures degli anni 80″La biblioteca riaprirà nei consueti orari: lun-ven 15,00 – 17,30 sabato 9,30-11,30Ricordiamo che è attivo il servizio di consegna a domicilio dei libri oggetto di prestito bibliotecario, per chi, per svariati motivi non potesse raggiungere la biblioteca (Via Renazzo, 52 ndr)Inoltre l’Associazione Mattia e i Suoi amici ha lanciato una raccolta fondi a supporto delle iniziative di accoglienza che si attueranno in Italia, con particolare riguardo al comune di Cento. Chi volesse donare il proprio contributo può effettuare un bonifico sulle seguente coordinate: IT82 L030 3223 4000 1000 0568 827, presso Credem Cento Sede con la causale “Emergenza Afghanistan Iniziative Accoglienza Italia”. Sul sito istituzionale e sulla pagina facebook saranno pubblicati gli aggiornamenti dei fondi raccolti che saranno poi destinati alle associazioni e gruppi di volontariato che opereranno in tal senso.

Navigazione articoli