6° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI DON PIETRO MAZZANTI E VISITE GUIDATE ALLA CHIESA RIAPERTA

Giovedì 2 settembre ricorre il sesto anniversario della scomparsa di Don Pietro Mazzanti, parroco di San Pietro dal 1987 al 2015. Alle ore 18,00 sarà recitato un Santo Rosario presso il Cimitero di Cento mentre alle ore 20,30, nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro, sua Eccellenza Cardinale Matteo Zuppi celebrerà la S.Messa in suffragio del compianto e mai dimenticato parroco, inaugurando ufficialmente la riapertura della Chiesa, dopo i danni subiti dal sisma 2012. A seguire l’Arcivescovo consegnerà il “6° Riconoscimento alla Generosità Don Pietro Mazzanti”, che gli scorsi anni è andato alla Casa degli Angeli, al Gruppo Scout, ai progetti “Protetto, rifugiato a casa mia”, “Emporio cittadino” e “Caritas di San Pietro”.Il 1’ settembre, inoltre, sarà possibile partecipare a un’inedita visita guidata della Chiesa di San Pietro, in un percorso artistico-culturale alla scoperta dei tesori contenuti nella Parrocchiale. Al pomeriggio si terranno laboratori per i bambini alle ore 16.00 mentre le visite guidate sono previste alle 18:15 e alle 21:00. Per info e iscrizioni: s.pietro010921@gmail.com – Tel. 371.37.98.080 (Marta) – 371.42.21.244 (Chiara)

